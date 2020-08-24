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آبي أحمد يزور السودان.. وسط استمرار الخلاف حول سد النهضة

المصدر: العربية.نت – وكالات
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارة رسمية للخرطوم، غداً الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، في وقت تستمر الخلافات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.

ونقلت الوكالة السودانية عن يبلتال أميرو، السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم قوله، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم: "يصل رئيس الوزراء للبلاد الثلاثاء لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

لقاء سابق بين آبي أحمد ورئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي لقاء سابق بين آبي أحمد ورئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان في الخرطوم في أغسطس الماضي

وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

سد النهضة سد النهضة

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وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

وفي تموز/يوليو، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدّها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

كما أن إثيوبيا كانت إلى جانب الاتحاد الإفريقي الذي تولى وساطة بين المدنيين السودانيين والعسكريين قبل عام عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/ابريل 2019.

وأفضت هذه الوساطة إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات بمشاركة المدنيين والعسكريين.

لقاء سابق بين آبي أحمد ورئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك في أديس أبابا في فبراير الماضي لقاء سابق بين آبي أحمد ورئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك في أديس أبابا في فبراير الماضي

كلمات دالّة

#إثيوبيا, #سد النهضة, #النيل, #ابي أحمد, #السودان, #اثيوبيا
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