مجلس السيادة السوداني: لسنا طامعين في السلطة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، أنه "ليس لدينا أطماع في السلطة أو الحكم".

وقال دقلو الأربعاء: "ليس لدينا هدف آخر سوى تحقيق السلام والاستقرار في السودان"، وفق ما أعلن المجلس على فيسبوك.

كما دعا إلى "التسامح والوفاق والتراضي والقبول بالآخر وضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق".

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إلى ذلك أضاف أن "التغيير الذي حدث هو تغيير حقيقي، ومكّن من فتح المعابر والممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد".

من جهته، شدد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، على أن "تحقيق السلام في السودان بات أمراً واقعاً ووشيكاً".

ودعا قلواك أطراف التفاوض لـ"تقديم مزيد من التنازلات للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم".

يذكر أنه في 16 أغسطس توصل كل من وفد الحكومة السودانية، برئاسة يس إبراهيم يس ووزير الدفاع والحركة الشعبية-شمال جناح عقار برئاسة ياسر عرمان، خلال جلسة المباحثات التي انعقدت بجوبا، إلى اتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية، مسار المنطقتين.

وأوضح ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة الجنوبية، فى تصريح صحافي، أن الوفدين توصلا إلى اتفاق تام بشأن قضية دمج القوات.

كما أشار مطوك إلى أنه لم يتبقَ في ملف الترتيبات الأمنية بمسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن هناك رؤى وأفكاراً جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين في هذا الصدد.