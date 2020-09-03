صور.. الفيضان يدمر أكثر من ألف منزل في السودان

تتواصل منذ أيام، الفيضانات في السودان، مخلفة أضراراً جسيمة. وفي آخر مستجدات تلك السيول وتداعياتها، أكد مدير شرطة الدفاع المدني بالإنابة في الولاية الشمالية بالسودان الخميس انهيار أكثر من ألف منزل انهيارا كليا جراء الأمطار والفيضانات.

وأضاف مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالإنابة مقرر غرفة طوارئ الخريف بالولاية الشمالية ياسر إلياس الصافي أحمد أن الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق وأجزاء واسعة من محليات الولاية الشمالية أدت إلى انهيار 1,057 منزلا انهيارا كليا و1,257 انهيارا جزئيا و7مرافق.

إلى ذلك، أوضح أن الدفاع المدني بالولاية الشمالية ظل يعمل في تنسيق وتعاون تام مع الغرفة الولائية لطوارئ الخريف وغرف المحليات وكافة المؤسسات والجهات والمنظمات علي مدار اليوم، مضيفا أنه يقوم بمتابعة مناسيب النيل يوميا مع الجهات ذات الصلة بجانب تلقيه التقارير اليومية عن مجمل الأوضاع بالمحليات وذلك عبر غرف طوارئ الخريف وقوات الدفاع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة العاملة في درء أخطار الأمطار والسيول والفيضانات بمحليات الولاية السبع.

وناشد مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالإنابة مقرر غرفة طوارئ الخريف بالشمالية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الجسور في ظل التذبذب في مناسيب النيل، مشيدا بجهود ودعم المجلس الأعلى للدفاع المدني للولاية الشمالية بعدد من المعينات.

يذكر أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، كان أكد الأحد الماضي أن "مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912." كما اشار إلى أن فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.

وكان الدفاع المدني أعلن، الأسبوع الماضي، أن السيول والفيضانات الموسمية دمّرت أكثر من ثلاثين ألف منزل، وقتلت 86 شخصا منذ تموز/يوليو.