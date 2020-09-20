البرهان: نبحث مع وفد أميركي بالإمارات رفع السودان من قائمة الإرهاب

أفاد مجلس السيادة الانتقالي السوداني على فيسبوك، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يتوجه اليوم الأحد إلى الإمارات يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

وأضاف المصدر أن البرهان سيجري خلال الزيارة التي تستغرق يومين مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية، متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

وأردف أن الوفد الوزاري المرافق للبرهان سينخرط في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأميركية موجود في الإمارات حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأميركية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات تأخذ مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأميركية.

إلى ذلك حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الكونغرس على تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن.

وفي رسالة وجهها بومبيو إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ونشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اعتبر بومبيو أن لدى الولايات المتحدة نافذة فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان المدنية الانتقالية.

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وأكد بومبيو في رسالته على ضرورة تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر، على أن يتم دفع التعويضات للضحايا، فور رفع اسم السودان عن اللائحة.

من جهتها أكدت مصادر في الخارجية السودانية أن الإدارة الأميركية تسعى لحل أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور القرار قبل انطلاق الانتخابات الأميركية نوفمبر المقبل.

كما قالت المصادر السودانية لـ"الشرق الأوسط" إن إدارة ترمب تبذل جهودا لتمرير قانون يحمي السودان من أي مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي قضايا أخرى.