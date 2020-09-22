للسير بالإجراءات.. السودان يؤجل محاكمة البشير

أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

موضوع يهمك رفعت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 متهماً آخرين بقضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 ، التي... رفع محاكمة البشير بتهمة انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر السودان

في التفاصيل، بث التلفزيون الرسمي جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي عصام الدين محمد الذي قال "الدور القادم ويقصد به جلسة المحاكمة، في 6 أكتوبر للسير في الإجراءات".

وكان من المنتظر نقل محاكمة الثلاثاء إلى قاعة أكبر من حيث المساحة بسبب جائحة كورونا، وتم اقتراح قاعة الصداقة في وسط العاصمة لتكون بديلا للقاعة الحالية، إلا أن ذلك لم يحدث.

وهذه هي الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.

بالملابس البيضاء

فيما حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

فيما كان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، إلا أن الجيش السوداني كان أطاح بالبشير في نيسان/أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.

إلى ذلك، تجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات.