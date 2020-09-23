البرهان: بحثنا مع الأميركيين السلام العربي الإسرائيلي

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع الوفد الأميركي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

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وأضاف البرهان أنه عقد محادثات مثمرة مع الأميركيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن نتائج المحادثات مع الوفد الأميركي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.

وأجرى البرهان في زيارته إلى الإمارات مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية، متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

مساران لزيارة البرهان

وكان مجلس السيادة في السودان قد أعلن أن الوفد السوداني سينخرط في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأميركية موجود في الإمارات حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأميركية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات تأخذ مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأميركية.

إلى ذلك حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الكونغرس على تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن.

رسالة بومبيو

وفي رسالة وجهها بومبيو إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ونشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر بومبيو أن لدى الولايات المتحدة نافذة فريدة وضيقة لدعم حكومة السودان المدنية الانتقالية.

وأكد بومبيو في رسالته على ضرورة تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر، على أن يتم دفع التعويضات للضحايا فور رفع اسم السودان عن اللائحة.

حل العراقيل المحتملة

من جهتها، أكدت مصادر في الخارجية السودانية، أن الإدارة الأميركية تسعى لحل أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور القرار قبل انطلاق الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل.

كما قالت المصادر السودانية لـ"الشرق الأوسط": إن إدارة ترمب تبذل جهودا لتمرير قانون يحمي السودان من أي مساءلة قانونية أو مقاضاة في أي قضايا أخرى.