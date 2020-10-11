بالصور.. هدية ضخمة من روسيا إلى السودان

قدمت روسيا هدية ضخمة إلى السودان، الذي ما زال يشق طريقه على خط الصعود نحو مرحلة تغييرية شاملة، إثر سقوط النظام السابق.

فقد تسلمت قيادة القوات البحرية السودانية أمس في قاعدة بورتسودان البحرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الأحد، "فلمنجو"، سفينة التدريب الحربية المهداة من روسيا.

تأتي هذه الخطوة بحسب الوكالة الرسمية "في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو".

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إضافة حقيقية لقدرات السودان

ونقلت "سونا" عن ممثل القوات البحرية السودانية اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف قوله إن "السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية خاصة في مجال التدريب".

ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تبلغ أكثر من 700 كلم.

وعلى مدى عقود، كانت روسيا المصدر الرئيسي للأسلحة التي يحصل عليها الجيش السوداني في وقت كانت الخرطوم مدرجة على قائمة واشنطن للدول الراعية "للإرهاب" منذ العام 1993 بتهمة علاقات الخرطوم مع جماعات متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.

يذكر أن مؤسس التنظيم أسامة بن لادن عاش في السودان خلال الفترة من 1992 حتى 1996.

وأقام نظام الرئيس الأسبق، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما وعزله الجيش في نيسان/أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لأشهر، علاقات جيدة مع روسيا.

وتدير السودان حاليا ولمدة ثلاث سنوات، حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين.