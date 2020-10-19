ترمب يعرب عن استعداده لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين عن استعداده لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن السودان وافق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي ضحايا عمليات إرهابية، مضيفاً: "سنرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب عندما نستلم مبالغ التعويضات".

في السياق نفسه، قال مسؤولان أميركيان، اليوم، لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس دونالد ترمب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وإن الإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.

وقال أحد المسؤولين لـ"رويترز" إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من قبل السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائماً على التفاصيل.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة عائدة بجزء منها إلى العقوبات المفروضة على هذا البلد المدرج على القائمة الأميركية "للدول الراعية للإرهاب" منذ العام 1993 بسبب علاقة البلاد بمنظمات متطرفة مثل القاعدة التي أقام زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين العامين 1992 و1996، مما حرم الخرطوم من الاستثمارات الخارجية ووضعها في عزلة.

ولا يقيم السودان علاقات مع إسرائيل. وتنقسم الآراء في السودان حول مسألة التطبيع مع اسرائيل، سواء بين الأحزاب السياسية أو داخل المجتمع المدني وحتى الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في السودان عقب إسقاط الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وفي فبراير الماضي، التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أوغندا.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الاثنين، إن المقاتلين المتورطين في الهجمات الأخيرة على المدنيين في غرب البلاد... أبي يتهم السودان بإيواء مقاتلين يؤججون الصراعات في إثيوبيا العرب و العالم

ومطلع الشهر الحالي، أكد الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس لقناة سودانية "إسرائيل دولة متقدمة، والعالم كله يعمل معها.. من أجل تنميتنا نحتاج إلى إسرائيل".

وتريد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يطبّع الخرطوم العلاقات مع إسرائيل. وقد زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخرطوم لهذه الغاية في أغسطس الماضي.

إلا أن حمدوك، أكد حرصه بعد لقاء بومبيو على الفصل بين "إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إسرائيل". شدد في نهاية سبتمبر على أن "القضية (التطبيع) معقدة ولها العديد من الآثار وتتطلب مناقشة داخل مجتمعنا".