دعوات لتظاهرات في السودان.. والسلطات تغلق الطرقات

في ظل دعوات إلى تظاهرات احتجاجية على تفاقم الأزمة الاقتصادية، أغلقت السلطات السودانية منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء جميع الجسور، التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة.

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في التفاصيل، اعتذرت ولاية الخرطوم في بيان تسلمته وسائل الإعلام، بناء على المعلومات الواردة من مواطني ولاية الخرطوم عن ما سيمسهم من ضرر نتيجة إغلاق كباري المدينة احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر".

وشاهد أحد صحافي وكالة فرانس برس شرطة مكافحة الشغب تضع حواجز عند مداخل الجسور، كما وضع الجيش حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في الطرقات التي تؤدي إلى مقر قياداته في وسط العاصمة.

وتجوب سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وتقل جنوداً مسلحين برشاشات كلاشينكوف في المدينة، كما ذكر مراسل فرانس برس.

أوضاع متدهورة و"المهنيين" يتدخل

يشار إلى أن "تجمع المهنيين" السودانيين كان قد دعا إلى تظاهرات جديدة ضد الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت بشدة في الآونة الأخيرة.

وفي بيان نشر الثلاثاء، قال التجمع إن "السلطة الانتقالية أكملت منذ تشكيلها العام، والأزمات في تزايد مخيف كل يوم والأداء الحكومي مضطرب وضعيف لا يرتقي لمستحقات ثورة ديسمبر العظيمة"، بحسب تعبيره. وأضاف أن "الضائقة المعيشية ما عادت محتملة".

إلى ذلك، يقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود للسيارات بينما يقطع التيار الكهربائي عن المنازل لحوالي ست ساعات يوميا.

كما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية، حيث بلغ معدل التضخم وفقاً لإحصاءات رسمية 212%.