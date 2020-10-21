وزير خارجية السودان: نجري اتصالات لتسوية الديون

قال وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين في مقابلة مع العربية اليوم الثلاثاء، إن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب يوم تاريخي، مؤكدا "نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة".

وكشف قمر الدين عن أن الخرطوم تجري اتصالات لتسوية الديون، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

محاسبة مجرمي دارفور

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الخرطوم تعمل على صيغة عادلة بشأن محاسبة مجرمي دارفور.

وأشار إلى أن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب غير مرتبط بقضية إسرائيل.

كانت الخرطوم قد رحبت، الثلاثاء، بعزم واشنطن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

سعر صرف العملة

وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، خلال مؤتمر صحافي من الخرطوم الثلاثاء: "نريد أن يعود السودان إلى موقعه الطبيعي"، لافتة إلى أن "هناك نتائج ستكون فورية وأخرى ستأخذ وقتاً لرفع السودان من قائمة الإرهاب".

كما تابعت علي: "سنعمل على تحسين سعر صرف العملة السودانية"، مشيرة إلى أنه "نسعى لشطب الديون الدولية عن السودان".

وأضافت: "نعمل مع صندوق النقد الدولي لحل مشكلة الديون"، مشددة على أنه "سنتفاوض مع عدد من الدول لإعادة جدولة ديون السودان".

ترمب مستعد

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان أبدى مساء الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف تاريخي داعم للحكومة السودانية الانتقالية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة. كما أعلن ترمب التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها إفريقيا عام 1998.

الإعفاء من الديون

من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء إن "هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون"، مضيفاً: "نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يفتح المجال للإعفاء".

كما اعتبر حمدوك أن القرار "يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات".

وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.