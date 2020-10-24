الإمارات: إقامة السودان علاقات مع إسرائيل مهم لازدهار المنطقة

رحبت الإمارات اليوم بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم "بجهود الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي"، معربةً عن "أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي".

وقالت الوزارة إن "قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة"، مؤكدةً أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل وافقا برعاية الرئيس دونالد ترمب على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال الرئيس الأميركي بعدما صرّح بأن الدولتين أقامتا "السلام" بينهما، إن خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات... نتنياهو وغانتس: إسرائيل لن تعارض بيع أميركا "أسلحة معينة" للإمارات العرب و العالم

وفي الخرطوم، صدر بيان مشترك عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، وجاء فيه "اتفق القادة (في الدول الثلاث) على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهما"، مضيفاً: "اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأعلن البيت الأبيض قبل وقت قصير من الإعلان عن التطبيع، أن الرئيس الأميركي سيسحب السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب"، واصفاً الأمر بأنه "لحظة بالغة الأهمية" للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.