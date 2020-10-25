بومبيو: حزمة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو السبت عن حزمة مساعدات إنسانية أميركية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

The United States announced $81 million in humanitarian assistance to help crisis-affected people in Sudan. This funding signals sustained U.S. leadership in the global humanitarian response to help some of the world’s most vulnerable people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 24, 2020

وكتب بومبيو على سحابه في موقع "تويتر": "الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص 81 ميلون دولار كمساعدات إنسانية للتخفيف عن الشعب السوداني المتأثر بالأزمة".

واعتبر أن هذا التمويل يؤكد مكانة الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية حول العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتفق السودان مع إسرائيل الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات، إثر وساطة أميركية.

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

كما قرر ترمب هذا الأسبوع رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.

موضوع يهمك قالت وزارة العدل السودانية، في بيان صدر عنها مساء السبت، إنه لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية" وإن الوثيقة... السودان: قرار السلام مع إسرائيل سيعود بمنافع على السودانيين السودان

من جهته، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس الماضي وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.