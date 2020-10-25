عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم السودان

بومبيو: حزمة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار

المصدر: دبي – العربية.نت
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو
رابط مختصر

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو السبت عن حزمة مساعدات إنسانية أميركية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

وكتب بومبيو على سحابه في موقع "تويتر": "الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص 81 ميلون دولار كمساعدات إنسانية للتخفيف عن الشعب السوداني المتأثر بالأزمة".

واعتبر أن هذا التمويل يؤكد مكانة الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية حول العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتفق السودان مع إسرائيل الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات، إثر وساطة أميركية.

من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للسودان في أغسطس الماضي من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للسودان في أغسطس الماضي

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

كما قرر ترمب هذا الأسبوع رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.

ترمب خلال محادثته الجمعة مع المسؤولين السودانيين والإسرائيليين ترمب خلال محادثته الجمعة مع المسؤولين السودانيين والإسرائيليين

موضوع يهمك
?
قالت وزارة العدل السودانية، في بيان صدر عنها مساء السبت، إنه لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية" وإن الوثيقة...

السودان: قرار السلام مع إسرائيل سيعود بمنافع على السودانيين السودان: قرار السلام مع إسرائيل سيعود بمنافع على السودانيين السودان

من جهته، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس الماضي وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.

كلمات دالّة

#الولايات المتحدة, #إسرائيل, #التطبيع, #أميركا, #قائمة الإرهاب, #بومبيو, #السودان
إقرأ أيضاً نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع 21:42 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر