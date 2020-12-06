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السودان: اتفاقات مياه النيل ملزمة لأطراف ملف سد النهضة

This handout picture taken on July 20, 2020, shows an aerial view Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile River in Guba, northwest Ethiopia. (AFP/Adwa Pictures)
من أعمال بناء سد النهضة
سد النهضة

السودان: اتفاقات مياه النيل ملزمة لأطراف ملف سد النهضة

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل حول سد النهضة الإثيوبي

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دبي – العربية.نت

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قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل إنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن سد النهضة إلى اتفاق، فإن الأزمة ستدخل في "نفق يصعب الخروج منه"، على حد قوله.

وأكد إسماعيل خلال لقاء تلفزيوني مساء السبت أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل مُلزمة للأطراف المعنية بها.

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل

وشدد الوزير السوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن السودان متمسكةٌ بخيار "التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن" أو بوساطة أخرى أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لنقطة يصعب فيها التوصل إلى اتفاق.

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وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

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ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدّها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

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