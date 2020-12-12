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أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير

عمر البشير

أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير

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دبي - العربية.نت

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وكانت هذه الصور قد التُقطت أثناء إجراء فحوصات طبية له قبل أيام.

يذكر أن البشير كان قد نُقل فجر 5 ديسمبر إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد إلى السجن عقب استقرار حالته.

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وأعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.

كما أوضح الجعلي، بحسب وسائل إعلام محلية، أن البشير دخل مستشفى "علياء التخصصي"، بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، لإجراء المزيد من الفحوصات، وذلك لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

لا خطورة

إلى ذلك لفت إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط، فيما أثبتت الفحوصات أن تورم القدمين الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، مضيفاً أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى.

وكانت مصادر سودانية قد أشارت إلى أن صحة البشير، المحتجز في سجن كوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه عبدالله حسن أحمد البشير قبل أيام، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حيث كانا محتجزين في نفس السجن.

يذكر أن آخر ظهور لعمر البشير كان في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

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