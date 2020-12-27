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 السودان يستعيد السيطرة على معظم حدوده مع إثيوبيا

الجيش السوداني
الجيش السوداني

 السودان يستعيد السيطرة على معظم حدوده مع إثيوبيا

الخرطوم: جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الإعلام السوداني اليوم السبت إن السودان سيطر على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين.

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وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر تشرين الثاني ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف. وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع في الخرطوم حول تلك القضية.

قوات إثيوبية (أرشيفية- فرانس برس)
قوات إثيوبية (أرشيفية- فرانس برس)

"نؤمن بالحوار"

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح لرويترز "نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة.. لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا.
حاليا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الأراضي السودانية".

وتابع قائلا إن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي وإن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

"قوات نظامية.. ليست ميليشيات"

وأضاف صالح "تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل قوات نظامية".

من الحدود السودانية الإثيوبية - فرانس برس
من الحدود السودانية الإثيوبية - فرانس برس

وقبيل المحادثات هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن الجيش السوداني شن هجمات بدأت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال "المنتجات الزراعية للمزارعين الإثيوبيين تتعرض للنهب ويتم تخريب مخيماتهم كما يمنعون من جني ثمار مزارعهم. وقتل وأصيب عدد من المدنيين".

وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان صدر يوم الخميس باللوم في أعمال العنف على "أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين".

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