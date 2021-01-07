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السودان: توقيع الاتفاق مع أميركا بشأن إسرائيل ترسيخ للسلام

العلمان السوداني والإسرائيلي
العلمان السوداني والإسرائيلي

السودان: توقيع الاتفاق مع أميركا بشأن إسرائيل ترسيخ للسلام

الخارجية السودانية: الاتفاقيات ترمي إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان

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دبي - العربية.نت

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رحبت الخارجية السودانية، الخميس، بتوقيع اتفاقيات السلام مع الولايات المتحدة، بشأن إسرائيل.

وقالت إن الاتفاقيات ترمي إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان.

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وفي أكتوبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل وافقا برعاية الرئيس دونالد ترمب على تطبيع العلاقات بينهما.

وفي الخرطوم، صدر بيان مشترك عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، وجاء فيه "اتفق القادة (في الدول الثلاث) على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهما"، مضيفاً: "اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية".

رفع اسم السودان

كما أفاد مجلس السيادة السوداني، بأن دونالد ترمب، قد وقع على قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفاً الخطوة بمثابة فتح كبير للسودان ستنعكس آثارها على مجمل الأوضاع، وعلى علاقات السودان الخارجية.

يذكر أن قرار إنهاء العداء مع إسرائيل، وبدء علاقات اقتصادية وتجارية، أعلن في اجتماع افتراضي في 23 أكتوبر الماضي، ضم رئيسي وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما التزمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمساعدة السودان في ترسيخ ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي واستغلال إمكاناته الاقتصادية، وفي محاربة الإرهاب والتطرف.

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