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السودان: لا نريد حربا بالأصالة أو الوكالة مع إثيوبيا 

عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

السودان: لا نريد حربا بالأصالة أو الوكالة مع إثيوبيا 

المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان: كل ما نريده هو أرضنا

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دبي- العربية.نت

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في ظل التوتر القائم بين البلدين، شدد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان على ان بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا.

وقال محمد الفكي في مقابلة الجمعة مع العربية: قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا.

إلا أنه أكد أن بلاده لاتريد حرباً بالوكالة أو الأصالة، قائلا" جل ما نريده هو أرضنا."

مسموح لجوبا مرفوض للسودان؟!

كما أضاف "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا"

إلى ذلك، تساءل:" لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان

اشتباكات دارفور

أما في ما يتعلق بأحداث دارفور، فأكد أن الأمن عاد واستتب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، مضيفا أن قرار خروج قوات اليوناميد كان صحيحا.

كما كشف أن هناك توجها لرفع آلية حماية المدنيين في دارفور إلى عشرين ألف جندي، مشددا على أن صفحة الحرب طويت تماما في الإقليم

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