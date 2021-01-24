  • مباشر
اللغة

قطع طرق في الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

Members of Sudanese security forces remove obstacles placed by protesters as tear gas fumes billow during a demonstration against rising prices, on the main al-Sittin (sixty) road in the capital Khartoum, on January 24, 2021.
الأمن يفتح الطرقات في الخرطوم الأحد
اقتصاد السودان

قطع طرق في الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق الخرطوم بعدما أغلقه محتجون بالحجارة والإطارات

متابع الغاء المتابعة

الخرطوم – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت الشرطة السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ينددون بتردي الأوضاع الاقتصادية في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم، بينما أغلق آخرون شارعاً رئيسياً في مدينة أم درمان المجاورة، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب الوكالة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلق محتجون الشارع بالحجارة وحرقوا الإطارات المستخدمة.

محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم الأحد
محتجون يقطعون الطريق في الخرطوم الأحد

وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.

ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافةً الى انقطاع الكهرباء لساعات عدة يومياً.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهراً بعد رفع سعر الخبز.

طابور أمام أحد الأفران في الخرطوم (أرشيفية)
طابور أمام أحد الأفران في الخرطوم (أرشيفية)
السودان يتمسك بحل إفريقي لسد النهضة.. ويوجّه رسالة لإثيوبيا السودان سد النهضة السودان يتمسك بحل إفريقي لسد النهضة.. ويوجّه رسالة لإثيوبيا

وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269% خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.

وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع الشهر الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والولايات المتحدة لمعالجة ديون الخرطوم لدى البنك الدولي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس أثناء زيارته للسودان تقديم قرض تجسيري بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لمعالجة مشكلة ديون الخرطوم لدى بنك التنمية الإفريقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة رجل غيّر التقويم بفرنسا وانتحر قبل إعدامه زمن الثورة

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة

قبل أن تذهب

7 نساء في حياة لاري كينغ و30 ألف مقابلة
7 نساء في حياة لاري كينغ و30 ألف مقابلة

اكتشف المزيد