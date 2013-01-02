فيديو مروع لشبيحة يعذبون ويقتلون معتقلين سوريين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: دبي- العربية

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بث ناشطون على الإنترنت اليوم الأربعاء، صوراً مسربة قالوا إنها لجنود من قوات الأسد والشبيحة قاموا بتعذيب معتقلين سوريين وقتلهم، ولم يتسن لـ"العربية" التأكد من صحة هذا الفيديو.



ويظهر المقطع الذي تم تداوله على شبكة الإنترنت بعض عناصر الأمن والشبيحة يعتدون بالضرب والتعذيب على معتقلين سوريين، ثم يلقون الحجارة فوق رؤوسهم وهم ينزفون جراء التعذيب.



ومن جانبه، أكد الكاتب السوري المعارض حبيب صالح، أن المشاهد التي أظهرها الفيديو تمثل حقداً لا نظير له لم ترتكبه جيوش المماليك، ولا يليق في حرب بين جيشين أو طرفين متحاربين فكيف بأهل بلد واحد على حد تعبيره.



واستنكر صالح بشدة كل العمليات المماثلة واعتبرها همجية وحشية تصنف في خانة إبادة الجنس البشري.