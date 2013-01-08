حريق في مخيم للنازحين السوريين بالرقة يحصد 10 قتلى آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دمشق - قناة العربية

أفادت لجان التنسيق المحلية بمقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين بجروح، جراء نشوب حريق في مخيم تل أبيض للنازحين السوريين اليوم الثلاثاء.



وفي الوقت نفسة، تتواصل الاشتباكات العنيفة عند أطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وأطراف حي الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق.



ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة عن مهاجمة الجيش الحر مبنى بلدية المخيم التي كانت تتحصن فيها قوات النظام.



وأفادت شبكة شام الإخبارية بتجدد القصف على مدن عدة في سوريا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث قصفت الطائرات الحربية بلدة بيت سحم بريف دمشق في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي عنها.



وبالتزامن مع ذلك، سمع دوي انفجارات ضخمة في الأحياء الجنوبية من مدينة دمشق وريفها.



كما أفادت لجان التنسيق المحلية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين اللواء 105 والفرقة الرابعة المتواجدين في جبال المنطقة باتجاه داريا والمعضمية.