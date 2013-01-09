بريطانيا تستضيف اجتماعاً لبحث مرحلة ما بعد الأسد آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: لندن - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استضافة لندن اجتماعا دوليا للترتيب للفترة التي ستعقب رحيل الأسد.



وأضافت أن الاجتماع سيعقد يومي الأربعاء والخميس، وأن من بين الوفود المشاركة خبراءَ متخصصين في الشؤون السورية وأكاديميين متخصصين في تحقيق الاستقرار بعد الصراعات وممثلين لجماعة التحالف الوطني السوري المعارضة ووكالاتٍ أخرى.



وقال وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن رحيل الأسد عن سوريا بات محتوما، ومن الضروري أن يخطط المجتمع الدولي لليوم التالي لرحيله في سوريا.



ورفض هيج وزعماء غربيون آخرون خطاب الأسد يوم الأحد، الذي وصفه الرئيس السوري بأنه خطة للسلام، لكنه رفض المحادثات مع خصومه.



ومن جانبها، وصفت المعارضة المسلحة الخطاب بأنه إعلان للحرب من جديد.



وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مارس آذار 2011 ثم آلت إلى حرب أهلية.



ومن غير المتوقع أن يشارك في المحادثات وزراء الخارجية ولا زعيم التحالف الوطني السوري معاذ الخطيب. ولن يسمح للصحفيين بحضور الاجتماع، ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي النتائج التي يُتوصل إليها.