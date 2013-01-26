مستشار خامنئي أي هجوم على سوريا هو هجوم على إيران آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - رويترز

أكد علي أكبر ولايتي، المستشار الأعلى لمرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي في الشؤون الدولية، اليوم السبت، أن إيران ستعتبر أي هجوم على سوريا هجوماً عليها.



ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن ولايتي قوله: "لسوريا دور أساسي للغاية ورئيسي في المنطقة فيما يتعلق بتعزيز سياسات المقاومة الثابتة، ولهذا السبب فإن أي هجوم على سوريا يُعدّ هجوماً على إيران وحلفائها". وأضاف: "البلدان التي تقف ضد المقاومين أمام الصهاينة والبلدان الرجعية في المنطقة والدول الغربية تستهدف الحلقة الذهبية للمقاومة بهجومها على سوريا".



كما أوضح أنه "لو لم يكن دعم سوريا اللوجستي لخسر حزب الله في حرب الـ33 يوماً ولخسرت حماس خلال حرب الـ22 يوماً".



وفي رده على ما يتردد من أن دور العراق وإيران سيأتي بعد سقوط الأسد قال مستشار خامنئي: "لا نستطيع أن نبني السياسة الخارجية على أساس الخيال. إيران تدعم فلسطين والمقاومة اللبنانية وحكم المقاومة في سوريا والحكومة العراقية التي اختارها الشعب والعراق الذي تخلص من براثن أمريكا، وستستمر بهذا الموقف".



وأردف: "العراق تخلص من شر صدام والولايات المتحدة لم تفلح في ملء فراغ صدام بسبب مقاومة العراقيين، حيث إن الشعب العراقي يدير البلاد حالياً. إننا لم نطالب بشيء أكثر من هذا. إيران دعمت العراقيين خلال فترة مقاومتهم ضد صدام، وكذلك خلال وقوفهم أمام الاحتلال الأمريكي".