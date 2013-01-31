44 قتيلاً في سوريا.. وقصف عشوائي على حلب

ارتفعت حصيلة القتلى بنيران جيش النظام السوري اليوم الخميس، إلى 44 قتيلاً معظمهم في دمشق وريفها والحسكة ودير الزور.



وكشفت هيئة الثورة أن قصفاً عنيفاً طال بلدة مسرابا في ريف دمشق، كما قصف جيش النظام منطقة السفيرة في حلب مستهدفا محكمة المدينة وسط أنباء عن إصابات، فيما يعيش أهالي مدينة الباب في حلب المشتعلة ذعراً شديداً بعد قصف منازلهم بشكل عشوائي من قبل قوات النظام.



كما تشهد منطقة القدم في دمشق قصفا واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام الذي يقصف المدينة منذ أيام.



ويشهد مخيم أطمة للاجئين السوريين والذي يقع داخل البلاد في محافظة إدلب، ازدحاما شديدا مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين القادمين من حمص وحلب.



ويعاني سكان المخيم نقصا شديدا في الحاجات الأساسية، خصوصا الخيام والبطانيات حيث لجأ الكثيرون للنوم في المسجد أو المدرسة الموجدَين في القرية المجاورة، ويقول بعض الأهالي إنهم هربوا من ظروف سيئة إلى أخرى أكثر سوءاً.