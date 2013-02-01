3 انفجارات قرب القصر الجمهوري في دمشق

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري، ليلة الخميس الجمعة، عن وقوع 3 انفجارات في حي المالكي قرب القصر الجمهوري في دمشق.

وأشارت شبكة سانا الثورة إلى قيام قوات النظام بحفر خندق حول أسوار مطار دمشق الدولي في محاولة لمنع عناصر الجيش الحر من الوصول إليه.

ولفتت الشبكة إلى أن الجيش الحر قام بتدمير دبابتين، فيما أعطب ثالثة تابعة لقوات الأسد في منطقة بورسعيد بحي القدم في دمشق بعد محاولة فاشلة لاقتحام الحي.

وأعلنت هيئات التنسيق التابعة للثورة السورية، ارتفاع عدد القتلى، الخميس، إلى 91 معظمهم في ريف دمشق، حيث ارتكبت قوات النظام مجزرة بمدينة داريا بريف دمشق راح ضحيتها 15شخصاً، أعدموا ميدانياً على أحد الحواجز.