الجيش الحر يدمر حاجز البقعة ويستولي على دباباته

أعلن الجيش الحر أنه استمراراً لمعركة حوران، قامت كتيبة غرباء حوران بالتعاون مع جبهة النصرة باقتحام وتدمير حاجز البقعة الذي يقع شمال شرق مدينة ازرع التي تعد الثقل العسكري للنظام في محافظة درعا.

ويتواجد حول حاجز البقعة كل من اللواء 12 والفوج 175 الذي عاث فساداً في منطقة حوران، كما يقع شماله كتيبة التسليح ببلدة شقرا.

ويعتبر هذا الحاجز من أشد الحواجز تحصيناً بما أنه يفصل بين التجمع الأكبر للجيش الحر في درعا بمنطقة اللجاة وبين عصب النظام مدينة ازرع، ويتواجد على الحاجز 4 دبابات "تي 55" معدلة، وثماني خيم يقطنها 35 عسكرياً تابعون للنظام من بينهم ضابطان برتبة عقيد ومقدم.

وفي سياق آخر، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 99 شخصاً بنيران قوات النظام أمس الجمعة، معظمهم في دمشق وريفها وفي حلب.

وأفادت الهيئة العامة للثورة بأن قوات النظام واصلت قصف مدن وقرى سورية عدة، واستهدفتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية. وقالت الشبكة إنه تم قصف 94 منطقة أرضاً، وست مناطق تم قصفها جواً.