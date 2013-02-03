العربية" تتجول في مخازن أسلحة لـ"الجيش الحر"

يعتبر لواء أحرار سوريا أحد الفصائل المقاتلة ضمن ألوية الجيش الحر، والتي يقودها علي بلو، ابن مدينة عندان، وهي أولى مدن ريف حلب التي ثارت ضد النظام السوري.

وجبهات لواء أحرار سوريا كثيرة، منها جبهة المدينة القديمة، والليرمون، ومطار كويرس وغيرها، حيث يكدس أسلحته ويتحضر لجعل حلب بريفها ومدينتها تحت سيطرة الثوار.



وقال علي بلو لـ"العربية.نت": "إن النظام باشر باستخدام الحرس الثوري الإيراني من خلال مقاتلين يسمون بالدلتا وهم روس"، مؤكداً أنه شاهدهم بمعركة "الليرمون". وأضاف "معايير المعركة اختلفت".



ويعتقد بلو أن النظام السوري حصّن جبهة حلب بكل ما أوتي من قوة، ونشر عدداً كبيراً من عناصر الجيش النظامي للحفاظ على حلب.



وأضاف "أصبح لدينا مضاد طائرات رشاش 23 ورشاش 14 ونص، غنمناها من الفوج 64، وصاوريخ كوبرا".



وتجولت "العربية " برفقة بلو في أحد مخازن الأسلحة، حيث هناك دبابات غنمها من معارك مباشرة مع الجيش السوري.



ويقول بلو إن أرتالاً للنظام كانت متوجهة إلى إعزاز وباب السلام وغيرهما هاجمها الجيش الحر وغنمها.