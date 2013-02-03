انفجار بدمشق يستهدف مبنى الهيئة السورية للأنباء "سانا"

انفجار جديد يهز العاصمة السورية دمشق وهذه المرة في منطقة البرامكة، وقد تلاه انتشار أمني كثيف جداً.



وتحدث ناشطون عن أضرار كبيرة في مبنى الهيئة السورية للأنباء "سانا"، بينما رصد ناشطون إطلاق صاروخ سكود من منطقة الناصرية في اتجاه شمال سوريا.



هذا.. وقد أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري أن الانفجار كان قوياً، وقد شوهدت أضرار كبيرة في مبنى الهيئة السورية للأنباء "سانا", كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان وسط طوق أمني شديد.



وأفاد المجلس العسكري بريف دمشق - رنكوس, بأنه تم رصد إطلاق صاروخ سكود بعيد المدى من الناصرية باتجاه الشمال.

كما أفادت شبكة شام الإخبارية بأن الجيش الحر سيطر على مقر التأمينات بدير الزور بعد معارك عنيفة دارت بينه وبين جيش النظام.



وقالت لجان التنسيق المحلية بالرقة إن الجيش الحر اقتحم فرع شرطة النجدة واستولى على ذخائر وأسلحة.

وكانت لجان التنسيق المحلية قد وثقت سقوط 120 قتيلاً أمس بينهم نساء وأطفال و268 نقطة قصف بينها 18 نقطة قصفت بالطيران الحربي, ووثقت 88 نقطة اشتباك بين الجيش الحر وجيش النظام.

