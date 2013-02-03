تلفزيون سوريا يبث الصور الأولى لمركز أبحاث جمرايا الذي قصف

بثّ التلفزيون السوري صوراً لمركز البحث العلمي، الذي قالت دمشق إن طائرات إسرائيلية قصفته في جمرايا بريف دمشق ليل الأربعاء الماضي.



وبينما لم يصدر عن إسرائيل رد فعل رسمي على الحادثة، فقد أفادت تقارير أمنية بأن إسرائيل أغارت على قافلة كانت متجهة من سوريا إلى لبنان، من دون تحديد المكان والحمولة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن القافلة كانت تنقل أسلحة إلى حزب الله.



وتظهر الصور تحطم زجاج وأثاث ومعدات من المركز، كما تظهر التحطم شبه الكامل للعديد من السيارات والباصات التي كانت مركونة جانبه. وتبدو في الصور شاحنة فارغة مدمرة، لم تتبين طبيعة نوعية حمولتها.