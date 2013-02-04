قائد لواء أحرار سوريا: حربنا ضد إيران وليست مع الأسد

كشف قائد لواء أحرار سوريا، علي بلو، أن حربهم ضد إيران وليست ضد الأسد، كونه لا يمثل شيئاً بالنسبة لنا، وهو مجرد دمية بيد طهران.



وتحدث علي بلو، صاحب 27 ربيعاً لبرنامج "مقابلة خاصة" مع موفدة "العربية" إلى حلب ريما مكتبي عن بداية الثورة التي بدأت بالتظاهر السلمي حتى تطورت الأمور فيها، وقال "قبل الثورة لم يكن هناك عمل سياسي، فانتخابات مجلس الشعب كانت مسرحيات، حيث تكون الأسماء مجهزة استهزاء بالشعب".



وقال "قررنا حمل السلاح في شهر سبتمبر/أيلول من 2011 بعد أن هاجمت قوات الأسد المتظاهرين السلميين، وقامت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع".



وأضاف أن اللواء يتكون من مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 2400- 2500 شخص يعملون مع بعضهم بعضاً، حيث يستفيدون من خبرات زملائهم، خصوصاً في استعمال السلاح، مثل الاستفادة من خبرات بعض من خدم في الجيش.



تحرير مدرسة المشاة



وتحدث بلو عن دور لواء أحرار سوريا في حلب، حيث شاركوا في تحرير مدرسة المشاة التي تعتبر إحدى النقاط العسكرية المهمة التي لها أثر كبير في مداخل حلب.



وأوضح بلو سبب عدم تحرير حلب بالكامل حتى الآن، قائلاً "النظام قام بضخ عدد كبير من العناصر والجيش والذخيرة فيها، كونها العاصمة الاقتصادية لسوريا، وخسارتها هي خسارة لنصف سوريا"، مؤكداً قرب إنهاء المعركة في حلب وتحريرها بالكامل.

وعن دعم السعودية وقطر للجيش الحر نفى بلو علمه بأي شيء من هذا القبيل.



بلو: خسرنا الكثير بسبب الاندفاع والجرأة وقلة الخبرة



وعن نوعية السلاح الذي يحتاجونه لحسم المعركة قال "نحتاج إلى مضاد طائرات ذي مدى فعال"، مؤكداً أنهم كلما استخدموا أسلحة متطورة قام النظام باعتماد أسلحة أكثر تطوراً. وأضاف أن الأسلحة التي يحصلون عليها تكون غنائم.



وأوضح أن سبب خسارة الكثير من شباب الجيش الحر هو الاندفاع والجرأة وقلة الخبرة. وأضاف "النظام نشر شائعة بأننا تكفيريون ومتطرفون، ونحن مسلمون، وطموحنا هو تحرير سوريا من المرتزقة وعصابات الأسد، وأن يكون للشعب الخيار في اختيار من يحكمه".

