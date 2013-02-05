نيران الأسد تقتل 16 طفلاً والجيش الحر يسقط طائرة تُقل أسلحة



قُتل ما يزيد عن 110 أشخاص بنيران قوات الأسد أمس الاثنين بينهم 16 طفلاً، بحسب ما أعلنته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي آخر التطورات، أفادت لجان التنسيق أن الجيش الحر أسقط طائرة شحن كانت تقل أسلحة إلى مطار دير الزور العسكري.

من جهته أفاد المركز الإعلامي السوري بمقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة على كرناز بريف حماة.

وفي غضون ذلك، شهدت أحياء دمشق وريفها قصفاً عنيفاً خصوصاً بداريا والمعضمية ودوما وكفربطنا، كما شهدت عقربا اشتباكات عنيفة.

وجرت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف المدخل الغربي لبصرى الحرير في ريف درعا.

كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على بنش ومعرة النعمان وكفر دومة وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب. كما تعرضت بلدة السفيرة في ريف حلب لقصف عنيف بالطيران الحربي.

هذا.. وبحسب الهيئة العامة للثورة السورية، فإن إجمالي عدد القتلى منذ بداية الثورة وحتى 2/2/2013 وصلت إلى 52431 قتيلاً، شملت 3841 قتيلاً بدمشق و11427 بريف دمشق، و9338 قتيلاً بحمص، و7347 بحلب و4129 قتيلاً بحماة و3460 بدير الزور.