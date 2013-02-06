قذيفة هاون تُسكت طفلة سورية عن الغناء للحرية

بثّ ناشطون شريطاً مؤثراً صُور في 16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في حي بستان القصر في حلب، يظهر فتاة سورية تغني في مظاهرة مناهضة للنظام قبل أن تسقط قذيفة هاون بالقرب منها.

ويظهر في اللقطات الأولى من الفيديو عشرات الأشخاص يرددون هتافات معارضة للنظام السوري، حاملين أعلام استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي التي يتخذونها رمزاً للاحتجاجات.

وينتقل الفيديو من مشهد المظاهرات لغناء الطفلة للحرية، حيث تقول فيها "حانن للحرية حانن" في إشارة إلى "حنين" السوريين المعارضين للحرية، قبل أن تسقط قذيفة هاون على بعد خطوات من الطفلة ليختفي صوت الغناء ويعلو الصراخ والنحيب.

وتعرضت مناطق واسعة من مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، للتدمير والخراب جراء قصف الجيش النظامي أو مواجهات بينه وبين المقاتلين المعارضين.

وكانت أشرطة فيديو التقطها ناشطون مؤخراً قد أظهرت حشداً يتجمع أمام جبل من الركام، فيما بعض الأشخاص يحاولون إزالة هذا الركام بحثاً عن ناجين محتملين جراء قصف المباني بالمدينة.