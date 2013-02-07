المعارضة السورية تسعى لتولي مقعد سوريا بالأمم المتحدة

تطمح المعارضة السورية إلى الحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وستفتح ممثليتين في واشنطن ونيويورك، بحسب ما أعلن ممثلها الجديد في الولايات المتحدة.

وقال نجيب غضبيان، ممثل التحالف الوطني السوري في الولايات المتحدة، "إن نظام الأسد فقد شرعيته، ولذلك فإن هدفنا هو تولي مقعده في الأمم المتحدة"، مقراً مع ذلك بأن الأمر يتعلق بـ"معركة سياسية وقانونية طويلة".

وقال غضبيان إن رئيس التحالف أحمد معاذ الخطيب دعي من قبل الحكومة الأمريكية للقيام بزيارة، ويمكن أن يلتقي كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومن ضمنهم الأمين العام بان كي مون، لكنه لم يشر إلى أي تواريخ محددة.

وأضاف أن المعارضة السورية التي تملك مكاتب في سبع دول بينها بريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا، ستفتح مكتبي تمثيل في واشنطن الأسبوع القادم ثم في نيويورك في بادرة تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "نحن نجري محادثات مع الائتلاف الوطني السوري المعارض لفتح مكتب في واشنطن". وأضافت "ندعم أيضا فتح مكتب في نيويورك".

وكانت الولايات المتحدة اعترفت في ديسمبر/كانون الأول بالائتلاف الوطني السوري المعارض "ممثلا شرعياً للشعب السوري".