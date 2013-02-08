مفوضية اللاجئين: 5000 لاجئ يفرون من سوريا يومياً

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن حوالي 5000 سوري يفرون من بلادهم يومياً ويعبرون الحدود إلى دول مجاورة.

وقال أدريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية في جنيف إن هذه أزمة كاملة.

وأضاف: "كانت هناك زيادة ضخمة في يناير وحده. نحن نتحدث عن زيادة بنسبة 25 في المئة في أعداد اللاجئين المسجلين خلال شهر واحد".

وذكر أن أكثر من 787 ألف سوري إما سجلوا أسماءهم كلاجئين أو ينتظرون إجراءات في المنطقة خاصة في لبنان والعراق والأردن وتركيا وذلك منذ بدء الصراع في سوريا قبل عامين.

وحذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم من تفاقم نقص المياه في سوريا وتلوث الإمدادات في بعض الأحيان مما يعرض الأطفال الى خطر الإصابة بالأمراض بشكل متزايد.

وكشف أول تقييم للصندوق في عموم سوريا أن إمدادات المياه في المناطق المتضررة من الصراع تمثل ثلث مستويات ما قبل الأزمة.

وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم "يونيسيف": "يشير هذا إلى تعطيل جسيم للخدمات وضرر لحق بشبكات المياه والصرف الصحي وتوفر محدود للخدمات الصحية الأساسية مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض".