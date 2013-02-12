الجيش الحر يسيطر على سد الفرات الأكبر في سوريا

سيطر الجيش الحر، اليوم الاثنين، على سد الفرات في شمال سوريا، وهو أكبر السدود المائية في البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها "الهزيمة الاقتصادية الأكبر" للنظام السوري منذ بدء النزاع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إن المقاتلين "سيطروا على سد الفرات في مدينة الطبقة الذي ما زال عاملا".

وأوضح عبد الرحمن أن "مقاتلين من جبهة النصرة وكتيبة أحرار الطبقة وكتيبة أويس القرني" دخلوا إلى غرف التحكم بالسد "قبل أن يعودوا ويتمركزوا على مدخليه، تفاديا لأن يقوم النظام بقصف هذا السد الحيوي".

وأشار إلى أن السيطرة على السد الواقع في محافظة الرقة في شمال البلاد "هي الهزيمة الاقتصادية الأكبر للنظام السوري منذ بدء الثورة".

ويسمح السد المقام على النهر الذي يعبر تركيا وسوريا والعراق، بري آلاف الهكتارات، ويحجز خلفه "بحيرة الأسد" التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.