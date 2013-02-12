صبرة: ليست أول مرة يعبر فيها إرهاب النظام الحدود نحو تركيا

أكد رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن أعمال النظام السوري لن تنجح في إفساد العلاقات بين الشعبين السوري والتركي، في إشارة منه إلى الانفجار الذي حصل أمس داخل تركيا على الحدود مع سوريا.



وأضاف صبرة، في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول، أنها "ليست المرة الأولى التي يعبر فيها النظام وآليته الإرهابية، الحدود نحو كل الدول المحيطة، وعلى الأخص تركيا".



وفي سياق آخر، شدد على أن كل أعمال النظام القمعية لن ترهب السوريين، مؤكداً أن الروح المعنوية لسكان وثوار المناطق المحررة عالية جداً. وأثنى على الطريقة التي يدير فيها أبناء تلك المناطق أمورها بفعالية.



وذكر صبرة أن وفداً من المجلس الوطني السوري قام بجولة ميدانية لتلك المناطق ولاحظ أن البنية التحتية معطلة والمواد الأساسية مفقودة كما أن السكان هناك يعانون من انقطاع الكهرباء وفقدان المحروقات. كما كشف أن حالة مخيمات اللاجئين السوريين صعبة، خاصةً في تلك التي تقع في الجانب السوري من الحدود.



وشدد على أهمية التواصل المستمر بين القيادات السياسية والميدانية والعسكرية والإغاثية لتعزيز صمود السكان والثوار في تلك المناطق. وفي هذا السياق ذكر صبرا أن الوفد التقى مسؤولين في الجيش السوري الحر وتبادل معهم وجهات النظر.