الجيش الحر يغنم كمية ضخمة من الذخيرة في مطار الجراح بحلب

تمكن الجيش السوري الحر من الاستيلاء على أعداد ضخمة من الذخيرة المتنوعة بين صواريخ وأسلحة ثقيلة، وذلك بعد سيطرته على مطار "الجراح" العسكري.

وكان الجيش الحر قد تمكن أمس الثلاثاء من الاستيلاء على مطار "الجراح" في محافظة حلب بعد انسحاب القوات النظامية منه إثر معارك ضارية.

وبحسب شبكة "شام" الإخبارية المعارضة، فإن وحدات من مقاتلي المعارضة سيطرت على قاعدة "الجراح" الجوية الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شرقي حلب بعد تطويقها لأسابيع كما أصبح الطريق السريع الذي يربط حلب بشرق البلاد في أيدي المعارضة.

وعرضت لقطات مصورة للمقاتلين وهم يتفقدون المطار. وشوهدت أيضاً عدة طائرات مقاتلة على أرض المطار في حظائر خرسانية.

وفي تصريح لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، قال أبو عبدالله منبج، أحد قادة المعارضة الذين خططوا للهجوم على المطار، إن قواته عثرت على طائرتين من طراز "ميج" في الخدمة وذخائر في المطار بالإضافة إلى 40 مقاتلة لم تعد صالحة للعمل.

وأوضح أن القوات الحكومية كانت تستخدم المطار لقصف شمال وشرق ريف حلب وأن قوات المعارضة قطعت بالسيطرة عليه خط إمدادات النظام من حلب إلى الشرق.