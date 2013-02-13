مقاتلات النظام السوري تقصف الطريق الدائري حول دمشق

قال قادة بالمعارضة السورية المسلحة ونشطاء معارضون، إن مقاتلات حكومية قصفت الطريق الدائري حول دمشق في محاولة لوقف تقدم المعارضة المسلحة التي تهدد سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على العاصمة.



وقالوا إن الطائرات الحربية أطلقت صواريخ على الأجزاء الجنوبية للطريق، حيث قضت المعارضة المسلحة الساعات الـ36 الماضية في اقتحام مواقع الجيش السوري وحواجز الطرق التي تطوّق قلب المدينة، وهو الموقع الرئيسي لمنشآت الأمن والاستخبارات الرئيسية التابعة للدولة.



وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 100 شخص قتلوا أمس بنيران قوات النظام، فيما أشار اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إلى انفجار عبوة صوتية في ساحة جورج خوري بحي القصاع في باب توما بمدينة دمشق.

وفي درعا تعرضت الغارية الشرقية إلى قصف عنيف.



وقال مركز حلب الإعلامي إن المعارضة المسلحة تمكنت من تدمير سبع دبابات خلال الاشتباكات مع رتل قوات النظام المتجه لمعامل الدفاع في السفيرة، فيما سجل المركز الإعلامي السوري مقتل العشرات في قصف على بلدة القريتين في ريف حمص.