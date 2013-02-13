"الإخوان" يدرسون المشاركة في مليونية الجماعة الإسلامية

تعلن جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، موقفها من المشاركة في مليونية الجمعة القادمة التى دعت إليها الجماعة الإسلامية.



وكان الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، صرح بأن الجماعة تثمن الدعوة التى وصلتهم من الجماعة الإسلامية بخصوص مليونية الجمعة المقبلة أمام جامعة القاهرة لرفض العنف، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء.

وذكر أن "الإخوان" ستعلن الأربعاء موقفها النهائي من المشاركة فى المليونية بعد اجتماع مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن "الإخوان" مازالت تدرس الدعوة.



وشدد عارف على أن "الإخوان" ليست صاحبة هذه الدعوة كما يروج البعض، ولكنها تقدر موقف الجماعة الإسلامية، والدعوة التى أطلقتها، مشددا على أن "الإخوان" مع التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية المتبعة.