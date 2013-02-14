كيري نقلاً عن الفيصل: 90 ألف شخص ربما قتلوا في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الخميس، نقلاً عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، إن النزاع في سوريا أسفر عن مقتل 90 ألف شخص، مستنداً إلى محادثة أجراها صباحاً مع نظيره السعودي.

وقال كيري وإلى جانبه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "سنحت لي فرصة التحدث هذا الصباح مع وزير الخارجية السعودي (الأمير سعود الفيصل). أول ما قاله لي هو إن هناك ربما 90 ألف قتيل في سوريا، بحسب تقديراته".

وقدرت الأمم المتحدة حتى الآن عدد القتلى في سوريا بـ70 ألفاً.

وكان الفيصل قد أكد مؤخراً أن "تدخل الأمم المتحدة ضروري لإنهاء العنف في سوريا"، مشيراً إلى أن "النظام السوري يرفض نقل السلطة، والمجتمع الدولي عاجز عن وقف العنف".

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي إن "الحل في سوريا مرهون بالسوريين أنفسهم وما يريدون". وأكد الفيصل أيضاً أنه "لا يمكن إلا دعم مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".