الائتلاف الوطني يتحدث عن مبادرة لإسقاط نظام الأسد

أعلن هيثم المالح، عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن الائتلاف توصل إلى مبادرة تتضمن رؤية سياسية لإسقاط نظام الأسد، وتأسيس النظام المقبل والمرحلة الانتقالية والحكومة الانتقالية.



وأضاف المالح في تصريحات صحافية أن المبادرة ليست للإعلام، وأكد أن مبادرة الحوار التي أعلن عنها رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، انتهت باعتبار أن النظام لم يستجب لشروطها.



وكان رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح، نفى في حديث سابق لـ"العربية" ما تردد عن لقاء مرتقب بين رئيس الائتلاف معاذ الخطيب ووزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو.



15 صاروخ أرض - أرض على ريف حلب



أما على الصعيد الميداني، فأفادت الشبكة السورية بمقتل 12 شخصاً بنيران قوات النظام، فيما وثقت لجان التنسيق مقتل 154 شخصاً أمس.

وفي آخر تطورات الساعات الماضية، أحصى المركز الإعلامي السوري سقوط 15 صاروخ أرض - أرض على ريف حلب.



خطف أكثر من 100 مدني



من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من مئة مدني خطفوا الخميس في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، موضحاً أنه يخشى أن تكون "عمليات خطف طابعها طائفي".

وقال المرصد إن مجموعات مسلحة موالية للنظام قامت بخطف حوالي 70 رجلاً وامرأة متوجهين على متن أربع حافلات صغيرة إلى مدينة إدلب، موضحاً أن الحادث وقع قرب حاجز للقوات الحكومية.

إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن حوالي 40 ألف سوري فروا من بلدة الشدادي في شرق سوريا إلى مدينة الحسكة بعد قتال واشتباكات عنيفة.

