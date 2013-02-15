المبادرة السورية الجديدة تقوم على تصور محدد لمرحلة انتقالية

كشف هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، خلال اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، عن مضمون المبادرة السياسية لإسقاط النظام السوري. وقال إن الائتلاف الوطني يعمل على إعدادها منذ فترة طويلة، وهي تستند إلى أوراق قدمها كل من المجلس الوطني السوري المعارض، إضافة إلى بعض المكونات الأخرى في الائتلاف تقوم على تصور محدد للمرحلة الانتقالية.

وتقوم الملامح العامة لهذه المبادرة على تشكيل حكومة مؤقتة تدير العملية الانتقالية، وذلك بعد توافر الشروط الموضوعية لهذه الحكومة المؤقتة من الدعم المالي والدولي، ومن ثم ممارسة حقها المطلوب في المناطق السورية المحررة ورعاية السوريين، سواء لاجئين أو متضررين في كل الأماكن.

ميدانياً، قتل في سوريا اليوم الجمعة 30 شخصاً برصاص قوات النظام، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، معظمهم في دمشق وريفها، حيث شهدت كل من حرستا بريف دمشق وجوبر قصفاً عنيفا أدى لوقوع قتلى وجرحى.

وفي الحسكة، قتل أربعة أشخاص في قصف شنته طائرات "ميغ" على أحياء جنوب المدينة، في حين تعرضت الخريطة في دير الزور وخان شيخون في إدلب لقصف شاركت فيه الطائرات الحربية، كما تصاعدت الاشتباكات حول مطاري النيرب وحلب الدولي بين الجيش الحر وقوات النظام.