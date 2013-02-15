صورة طفلين قتلا في غزة تفوز بأفضل صورة صحافية عالمية في 2012

حاز المصور السويدي بول هانسن جائزة الصورة الصحافية العالمية للعام 2012 عن صورة تظهر مجموعة من الرجال يحملون جثتي طفلين في أحد شوارع غزة، بحسب ما أعلن القيمون على هذه المسابقة المرموقة في مجال التصوير الصحافي.

وكان بول هانسن قد التقط الصورة الفائزة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في أحد شوارع غزة. ونشرت في الصحيفة السويدية "داغنز نايهتر"، وتظهر مجموعة من الرجال يحملون جثتي طفلين في الثالثة والثانية من العمر قُتلا إثر تدمير منزلهما بغارة إسرائيلية، فيما أصيبت أمهما ونقلت الى العناية الفائقة بأحد مستشفيات غزة.

وقال عضو لجنة التحكيم البيروفي مايو موهانا إن "قوة هذه الصورة تكمن في التناقض بين غضب وألم المشيعين وبراءة الطفلين" مضيفاً "إنها صورة لا تنسى".

وقد فاز الإيطالي فابيو بوتشياريلي بالجائزة الثانية عن تحقيق صحافي يتناول المعارضين المسلحين في حلب (سوريا).

أما الأمريكي خافيير مانزانو ففاز بالجائزة الثالثة عن تحقيق أجراه أيضا عن مدينة حلب السورية في أكتوبر/تشرين الأول تحت عنوان "حصار حلب".