رجال دين دروز يدعون أبناءهم للانشقاق عن جيش الأسد

جدد عدد من رجال دين طائفة الموحدين الدروز دعوة أبنائهم للانشقاق عن جيش النظام والعودة إلى بيوتهم لأنهم "يدافعون عن قادة يقتلون أبناء الوطن" حسب ما جاء في بيان نشرته مواقع التواصل الاجتماعي.



ميدانياً، تدور اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام قرب مطار كويرس العسكري في حلب. وفي ريف دمشق دك الجيش الحر مواقع للأمن في عدرا بقذائف الهاون واستخدموا راجمات الصواريخ لقصف مواقع قوات النظام في حفير في ريف دمشق



وعلى بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة دمشق، تمركزت كتائب الجيش الحر وقامت بتجهيزات عسكرية لتنفيذ عملية نوعية ضد مواقع للأمن التابعة للواء 39 في مدينة عدرا في ريف دمشق، حسب ما أفادت به سانا الثورة.



وفي الجهة الأخرى من ريف دمشق، بثت سانا الثورة تسجيلات مصورة تظهر عناصر من لواء الإسلام التابع للجيش الحر وهو يستخدم راجمات الصواريخ لقصف مواقع تتمركز فيها قوات النظام في بلدة حفير.



هذا وأعلن الجيش الحر سيطرته على سرية الهجانة في زيزون في درعا، بعد أن سيطروا أمس على كتيبة السهوة في ريف درعا واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ومن أحد أهم إنجازات الجيش الحر حسب ما وصفها الناشطون السيطرة على حاجز الشرطة العسكرية في دوار خان أرنبة في محافظة القنيطرة بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.