الجيش الإسرائيلي ينقل 7 سوريين للعلاج في إسرائيل

قالت مراسلة "العربية" في القدس، ريما مصطفى، إن الجيش الإسرائيلي نقل 7 سوريين أصيبوا في اشتباكات وقعت على الحدود السورية والإسرائيلية، إلى مستشفى في صفد، بعد تلقيهم إسعافات أولية على الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن عددا من جرحى الاشتباكات الدائرة في سوريا بين الجيش النظامي السوري والجيش الحر، قد نقلوا إلى مشافي إسرائيل لتلقي العلاج، في سابقة هي الأولى من نوعها، نقلا عن وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي لموقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن قوات الجيش نقلت خمسة سوريين أصيبوا بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية في هضبة الجولان، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش الحر وجيش النظام، مؤكدا أن جراح أحدهم بالغة الخطورة، فيما البقية تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

وأكد الناطق أن سيارات إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الجرحى إلى مشفى للعلاج.