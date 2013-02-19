الجيش الحر يقتحم مطار كويرس العسكري في حلب



يعكف الجيش السوري الحر على تضييق الخناق الجوي على النظام السوري عبر السيطرة على مطاراته العسكرية.

فقد استطاع الثوار السوريون اقتحام مطار كويرس العسكري في ريف حلب بعد أيام من الحصار والاشتباكات العنيفة، فيما تواصلت الاشتباكات في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري.

وحقق الثوار إنجازاً ميدانياً الأسبوع المنصرم عندما سيطروا على مطار الجراح العسكري، واستولوا للمرة الأولى على عشرات الطائرات الحربية القادرة على العمل، كانت جاثمة على أرض المطار وفي الحظائر.

يذكر أن الجيش الحر قد سيطر سابقاَ على مطارات عدة؛ منها مطار تفتناز العسكري في الريف الجنوبي لإدلب، ومطار ابو الظهور العسكري شرق ادلب، إضافة إلى السيطرة على مطار البوكمال في محافظة دير الزور.

ويحاول الثوار منذ أشهر السيطرة على مطار منغ العسكري في الريف الحلبي.