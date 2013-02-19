روسيا تنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا وتجلي مواطنيها

أقلعت طائرتان روسيتان تحملان مساعدات إنسانية صباح الثلاثاء في اتجاه اللاذقية شمال غرب سوريا. وقد تقومان بإجلاء مواطنين روس يرغبون في مغادرة هذا البلد الذي يشهد نزاعاً داميا، على ما أفادت الوزارة الروسية للأوضاع الطارئة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن طائرتي ايليوشين 62 وايليوشين 76 تنقلان 46 طنا من المساعدات، أقلعتا قبل الظهر من ضاحية موسكو وسوف تقومان بإجلاء أي مواطن روسي يرغب في مغادرة سوريا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ الاثنين خطوات لتقديم مساعدات إنسانية مباشرة لمقاتلي المعارضة السورية قد تشمل تقديم مشورة أمنية، لكنه لم يقرر رفع حظر السلاح عن سوريا.



ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة، وبين عدد من دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التي تشعر بالقلق من أن يؤدي وصول مزيد من الأسلحة إلى سوريا إلى تأجيج العنف.



ولم يتم بعد البت في تفاصيل ما سوف يتم السماح به عملياً، لكن دبلوماسيين قالوا إن الحكومات قد تقدم المشورة فيما يتعلق بتعزيز الأمن أو صد قوات الأسد على سبيل المثال.