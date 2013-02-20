مناف طلاس: الأسد يعيش عزلة و"الشرع" قد يحل أزمة سوريا

أكد مناف طلاس، الذي انشق عن النظام السوري في العام الماضي، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، يعيش في عزلة، وأن نائبه، فاروق الشرع، يمكن أن يكون له دور في نقل السلطة.

وأضاف "طلاس"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، أن "الأسد" عزل نفسه ضمن دائرة تعكس له الواقع الذي يريد أن يراه و يسمع عنه، والأمور تجاوزته، ولم يعد لديه القدرة على تقدير ما يجري حوله ولا يعي حجم الدمار الذي ارتكبه بحق السوريين وسوريا، خاصة أنه منذ بداية الثورة اعتمد الحل الأمني بدلاً من الارتكاز على العدل والقانون أو القيام بإصلاحات جدية ذات مصداقية.

وأكمل: "على ما أعتقد أن النظام يستخدم الشرع ضمن كل الحيل التي استخدمها في السابق، ورقة شد وتجاذب ولا أعتقد أن ورقة الشرع جدية، ولكن يحتاج النظام له كورقة بيده".

كما أعرب عن اعتقاده أن يدي الشرع لم تتلطخا بالدماء مباشرة، ومن الممكن أن يلعب في المرحلة القادمة دورا في نقل السلطة، فهو شخص وفاقي إلى حد ما، وإن كنت أرى أنه ليس محايدا تماما، والنظام يستخدمه كورقة أو بطاقة حين الحاجة ويتم استبعاده أحيانا لأنه كان وسطيا".

يذكر أن نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، كان قائد اللواء 105 بالحرس الجمهوري السوري قبل فراره العام الماضي، بسبب الصراع الدموي الدائر في سوريا منذ 23 شهرا، وأودى بحياة نحو 70 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.