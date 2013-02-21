منظمة الصحة تحذر من انتشار حمى التيفوئيد في شرق سوريا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار مرض التيفوئيد في منطقة شرق سوريا، نتيجة شرب الناس مياهاً ملوثة من نهر الفرات.



وأشارت المنظمة إلى أن ما يقرب من 2500 شخص بمنطقة دير الزور في شمال شرق سوريا، أصيبوا بهذا المرض المعدي الذي يتسبب في حالات إسهال قد تصل لحد يهدد حياة المرضى إن لم يتلقوا العلاج اللازم، إلا أن المنظمة لا تملك حتى الآن تقارير مؤكدة عن حالات وفيات من المرض.



وشرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف لوكالة "رويترز" أنه "ليس هناك ما يكفي من وقود أو كهرباء لتشغيل محطات ضخ المياه أو المضخات، مما دفع الناس للحصول على حاجتهم من مياه الشرب من مياه النهر الملوثة دون معالجة".



يذكر أن حمى التيفوئيد هي مرض معدٍ يصيب الأمعاء الدقيقة ومجرى الدم بسبب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا عن طريق تناول أطعمة أو مشروبات مقدمة من شخص يعاني من المرض أو عن طريق شرب مياه ملوثة.