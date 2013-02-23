شهادة وحكاية "ضابط علوي" و"ثائر سني" من سجن صيدنايا

النظام السوري لا يفرق بين من وقف معه ومن ثار ضده، يضع الاثنين في مكان واحد غير مبالٍ بما يمكن أن يحدث فيما لو قتل أحدهما الآخر، وربما تكون شهادة الضابط العلوي "م.ح" من سجن صيدنايا واجتماعه مع ثائر كان السبب بدخوله السجن، شهادة حية على العيش ضمن خوف من الآخر، ورعب الموت ليلاً نهاراً.

اجتمعا في ظروف من الصعب توصيفها، ضابط علوي وثائر سني، تعرف الأول على الثاني في سجن صيدنايا السوري سيئ السمعة، ولكنه لم يحكِ قصته إلا بعد أن خرج من السجن الذي اجتمع فيه مع ذلك الثائر للمرة الثالثة في حياته، وبمصادفات لم يكن أي منها يحمل ذكرى جميلة.

هناك في منطقة تنتمي لمدينة دوما في ريف دمشق ثمة حاجز للجيش النظامي يتبع لسرية الإشارة التابعة للواء 239، مهمة الحاجز كانت تتلخص بحماية السرية، ومهمة الضابط النقيب "م.ح" من مدينة جبلة، مع زميل له الملازم الأول "ر" هو التناوب على الحاجز.

في يوم الأحد 6 مايو/أيار من عام 2012، وفي تمام الساعة السابعة تعرض الحاجز لهجوم من ثوار دوما.

قبل الهجوم بدقائق كان ثمة اجتماع ما بين الضابطين والعناصر الموجودة في الحاجز "حوالي 18 عسكرياً" لإعطائهم الأوامر تلك الليلة.

بدأ هجوم الثوار، ووقفت سيارة فان بيضاء ونزل منها شباب ملثمون وبدؤوا بإطلاق النار باتجاه الحاجز، الأمر الذي جعل الضابطين وبعضا من العساكر يهربون ويختبؤون في البساتين الملاصقة للحاجز والمنتشرة بكثرة في المنطقة التي تحيط بمدينة دوما.

يومها مات من مات من العساكر ومن الثوار، ونجا الضابطان وبعض العساكر، وبالطبع بعض الثوار.

تم تحويل الضباط إلى المحكمة الميدانية بتهمة الإهمال المؤدي لخسارة السلاح وحصول الثوار عليه في شهر سبتمبر/أيلول.

البداية كانت من سجن صيدنايا، ومن ذلك السجن يتحول السجناء إلى المحكمة الميدانية، وبالطبع يذهبون إلى المحكمة وهم معصوبو العيون، وعلى شكل جماعات "كل 20 سجينا أو متهما معاً".

النقيب "م.ح" معصوب العينين، راكع على ركبتيه "كعادة النظام في التعامل مع سجنائه"، يقترب منه سجين آخر ويهمس في أذنه: "معلم إنت ش تهمتك؟"، يجيبه الضابط: "أنا ضابط لست مدنيا".

يتحمس الشاب المدني لاعتقاده أن الثاني لابد أن يكون منشقاً ويبدأ بالكلام: "اللي محيي البطن اللي حملك، والله أنك قبضاي".

"م.ح" لا يرد ولا يعلق لخوفه من الشاب المنتمي للثورة نفسها التي يقف ضدها الضابط، ويبدأ الشاب برواية حكايته للضابط: "أنا هجمت ع حاجز عند دوما، عرفتو!! الحاجز تبع سرية الإشارة...".

كل ما كان يفكر به النقيب "م.ح" أنه يقف مع الشخص الذي أودى به إلى السجن، وكل ما كان يفكر به الشب الثائر أنه تعرف إلى ضابط علوي منشق.