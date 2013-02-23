وفاة الفنان السوري صباح عبيد إثر جلطة دماغية استمرت 25 يوماً

أعلنت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للفنان السوري، صباح عبيد، خبر وفاته، السبت، وذلك بعد أزمة صحية آلت به، ورقد على إثرها في العناية المركزة فترة 25 يوما، حيث أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة.

مجموعة صور لمراحل مختلفة في حياة الفنان السوري صباح عبيد وذكرت صفحته الرسمية نبأ وفاته عن عمر يناهز 63 عاماً، وقيل إنه كان من مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتسارع عدد من محبيه على وضع صور نادرة له في شبابه ومن حياته الخاصة، ومن بعض أعماله التليفزيونية والمسرحية.

وشغل عبيد لفترة من حياته منصب نقيب الفنانين السوريين وكان أيضا عضوا في مجلس الشعب.

ومن أشهر أعمال عبيد على المستوى السينمائي أفلام "آه يا بحر"، "المكوك"، "ليلى والذئاب"، "امبراطورية غوار".

وقدم عبيد عددا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية فاق 30 مسلسلا، وشارك في عدة عروض مسرحية أشهرها "الناصر صلاح الدين" و"أوبرا علاء الدين".

وكان عبيد قد بدأ مشواره الفني عام 1960 في الجمعية العربية المتحدة للأدب والفنون، وحصل على المركز الأول في مسرح المواهب.